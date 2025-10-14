Хозяйства Забайкалья получили более 14 млн рублей за приобретенную технику

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Хозяйствам Забайкальского края компенсировали более 14 миллионов рублей за технику, приобретенную в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Субсидии предоставлены в рамках реализации национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

"Довели до аграриев все запланированные в этом году финансовые средства, предусмотренные на компенсацию затрат за приобретенные в прошлом году сельскохозяйственную технику, спецавтотранспорт и оборудование. Направили 20 хозяйствам из 10 муниципальных образований Забайкалья доплаты в размере 14,7 миллиона рублей к ранее выплаченным субсидиям. Таким образом, выполнили поручение губернатора Александра Осипова по оказанию поддержки сельхозорганизациям и фермерам, обновившим материально-техническую базу. Общая сумма финансирования по данному направлению составила 167,8 миллиона рублей", – рассказала руководитель краевого Минсельхоза Альбина Корешкова, ее слова приводит пресс-служба.

Региональная программа по техническому перевооружению агропромышленного комплекса действует в Забайкалье с 2019 года по инициативе губернатора края. За это время благодаря данному мероприятию аграрии края обновили машинно-тракторный парк более чем на 2,5 тысячи единиц.