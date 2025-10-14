https://ria.ru/20251014/vzryvy-2048089647.html
В Сумах прогремели новые взрывы
В Сумах прогремели новые взрывы - РИА Новости, 14.10.2025
В Сумах прогремели новые взрывы
Взрывы вновь раздались в украинском городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.10.2025
В Сумах прогремели новые взрывы
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы