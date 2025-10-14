ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Дроновкой

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы и нанесения огневого поражения тылам противника уничтожили пункт управления беспилотниками и склад материальных средств ВСУ в районе населённого пункта Дроновка, сообщили в Минобороны России.