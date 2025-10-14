Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Дроновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 14.10.2025
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Дроновкой
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Дроновкой
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Дроновкой
Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы и нанесения огневого поражения тылам противника уничтожили пункт управления...
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
Новости
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Дроновкой

ВС России уничтожили склад материальных средств ВСУ под Дроновкой в ДНР

© РИА Новости / Иван Родионов | Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Артиллерийские расчёты "Южной" группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы и нанесения огневого поражения тылам противника уничтожили пункт управления беспилотниками и склад материальных средств ВСУ в районе населённого пункта Дроновка, сообщили в Минобороны России.
"В результате точной работы артиллерии выявлены и уничтожены пункт управления БПЛА и склад материальных средств противника в районе Васюковки. Ударом была нарушена система снабжения и координации подразделений ВСУ", — говорится в сообщении.
Расчёты артиллерии "Южной" группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу противника, лишая украинские формирования возможности вести эффективную оборону, отметили в ведомстве.
"Подразделения системно блокируют пути автомобильного сообщения, уничтожают военное имущество, живую силу и позиции вражеской артиллерии, что создаёт благоприятные условия для продвижения вперёд штурмовых подразделений группировки", — добавили в Минобороны.
Российские военнослужащие
Украинские боевики боятся российских артиллеристов в зоне СВО
Вчера, 06:35
Вчера, 06:35
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
