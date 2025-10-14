Рейтинг@Mail.ru
Володин поручил подготовить предложения по ситуации с россиянами в Латвии
12:55 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/volodin-2048154317.html
Володин поручил подготовить предложения по ситуации с россиянами в Латвии
Володин поручил подготовить предложения по ситуации с россиянами в Латвии - РИА Новости, 14.10.2025
Володин поручил подготовить предложения по ситуации с россиянами в Латвии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главам думских комитетов подготовить предложения по ситуации с депортацией граждан России из Латвии. РИА Новости, 14.10.2025
Володин поручил подготовить предложения по ситуации с россиянами в Латвии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главам думских комитетов подготовить предложения по ситуации с депортацией граждан России из Латвии.
"Коллеги, как уже ранее было сказано, мы в четверг к этому вопросу вернемся. Сегодня попросим наших руководителей профильных комитетов, уполномоченного по делам соотечественников, Петра Олеговича (вице-спикера Госдумы Толстого - ред.) подготовить необходимые предложения, которые должны носить конкретный характер и охладеть безумные головы, которые принимают такие решения", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) в интервью изданию Politico заявило, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую "волну" миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Россияне в Прибалтике терпят унижения и гонения, заявил Володин
Вчера, 12:50
 
