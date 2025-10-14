Ковальчук рассказал, как генетика винограда поможет российским виноделам

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Внедрение результатов системных исследований российских ученых в области генетики винограда помогут отечественным виноделам обогнать своих конкурентов, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году подписал закон, регулирующий производство российского вина. Закон регулирует сферу виноградарства и виноделия в стране, принципы государственной политики в этой области, условия господдержки и правовые вопросы. Он также определяет основные понятия отрасли, например термин "вино России".

« "Принятие закона было бы невозможно, если бы не воля и личное участие и заинтересованность президента в этом. Не удалось принять такой закон ни в царское время, ни в советское. И как только был принят закон, картина радикально изменилась. И вот за пять лет мы видим уже… чуть ли не 60% отечественного рынка вина уже занято российскими винами. Это есть наглядное доказательство правильности сделанных шагов, правильности направления, заданного президентом, и тем, как всё общество и отрасль перестроились", - сказал Ковальчук во вторник в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" на презентации программы четвертого Российского винодельческого форума, который пройдет 12-13 ноября в Москве

По словам Ковальчука, после принятия закона стало ясно, что российское виноделие будет развиваться, "и стало очевидным, что мы, как в любом другом направлении - в микроэлектронике, в ядерной энергетике, в космосе, мы не можем никого догонять, мы можем только обогнать - и обогнать в виноделии, виноградарстве, мы можем только базируясь на научной основе". Речь идет о практическом внедрении результатов системных генетических исследований, выполняемых учеными Курчатовского института , отметил Ковальчук.

Но генетические данные мало получить, их надо обрабатывать, добавил он.

"Это биоинформатика, это компьютерные мощности, это суперкомпьютеры, которыми обладают только такие центры, как Курчатовский институт. Скажем, компьютерные мощности, которые раньше у нас использовались в основном для ядерной физики, физики высоких энергий, сегодня на 70-80% заняты генетикой - чтобы был понятен масштаб этой деятельности", - сказал Ковальчук.

В 2019 году во исполнение Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на базе НИЦ "Курчатовский институт" был образован Курчатовский геномный центр (КГЦ). Это исследовательский центр мирового уровня, консорциум, объединяющий возможности нескольких крупных научных организаций. В структуре КГЦ была создана лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия.