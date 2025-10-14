Ковальчук рассказал, как за рубежом подделывают вино

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Технологии создания за рубежом поддельного вина для российского рынка изменились – если раньше использовались сахар, спирт и красители, то сейчас – технические сорта винограда, это выяснили ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", рассказал его президент Михаил Ковальчук.

Курчатовском институте в числе прочего идут исследования по химии вина для определения подлинности вин, сказал Ковальчук во вторник в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" на презентации программы четвертого Российского винодельческого форума, который пройдет 12-13 ноября в Москве

« "Очень важно следить за качеством и иметь возможность выявлять подделки. Вот такие методы нами созданы. Почти со стопроцентной гарантией мы можем определить сортовой состав того, что налито в бутылке, причем довольно быстро", - сказал Ковальчук.

Каждое моносортовое вино из конкретного сорта винограда имеет свои индивидуальные особенности, как отпечатки пальцев, пояснил он. Специалисты Курчатовского института выявили большое количество подделок среди зарубежных вин, особенно в среднем ценовом сегменте, отметил Ковальчук.

"Наши вина все исключительно правильные", - подчеркнул он.

"Причем я бы сказал, что качество подделок изменилось, потому что если раньше были спирт, сахар и красители, то сейчас это какие-нибудь технические сорта винограда, которые не используются для изготовления вина. Они их там, простите за грубость, бодяжат", - сказал глава Курчатовского института.

В 2019 году во исполнение Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на базе НИЦ "Курчатовский институт" был образован Курчатовский геномный центр (КГЦ). Это исследовательский центр мирового уровня, консорциум, объединяющий возможности нескольких крупных научных организаций. В структуре КГЦ была создана лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия.

Ученые Курчатовского института ведут системные исследования в области генетики российского винограда, выполняют проект по созданию геномно-географического атласа сортов винограда России , где будет дано ботаническое и историческое описание cортов, их винодельческий потенциал и генетический паспорт. Кроме того, исследования специалистов направлены на то, чтобы подобрать штаммы дрожжей, оптимально подходящие к тому или иному сорту винограда, выросшему в конкретном терруаре. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России в области виноделия.