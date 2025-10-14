Рейтинг@Mail.ru
15:02 14.10.2025 (обновлено: 19:09 14.10.2025)
Ковальчук рассказал, как за рубежом подделывают вино
Технологии создания за рубежом поддельного вина для российского рынка изменились – если раньше использовались сахар, спирт и красители, то сейчас – технические
россия
москва
михаил ковальчук
курчатовский институт
виноделие
россия, москва, михаил ковальчук, курчатовский институт, виноделие
Россия, Москва, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Виноделие
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Технологии создания за рубежом поддельного вина для российского рынка изменились – если раньше использовались сахар, спирт и красители, то сейчас – технические сорта винограда, это выяснили ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", рассказал его президент Михаил Ковальчук.
В Курчатовском институте в числе прочего идут исследования по химии вина для определения подлинности вин, сказал Ковальчук во вторник в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" на презентации программы четвертого Российского винодельческого форума, который пройдет 12-13 ноября в Москве.
«
"Очень важно следить за качеством и иметь возможность выявлять подделки. Вот такие методы нами созданы. Почти со стопроцентной гарантией мы можем определить сортовой состав того, что налито в бутылке, причем довольно быстро", - сказал Ковальчук.
Каждое моносортовое вино из конкретного сорта винограда имеет свои индивидуальные особенности, как отпечатки пальцев, пояснил он. Специалисты Курчатовского института выявили большое количество подделок среди зарубежных вин, особенно в среднем ценовом сегменте, отметил Ковальчук.
"Наши вина все исключительно правильные", - подчеркнул он.
"Причем я бы сказал, что качество подделок изменилось, потому что если раньше были спирт, сахар и красители, то сейчас это какие-нибудь технические сорта винограда, которые не используются для изготовления вина. Они их там, простите за грубость, бодяжат", - сказал глава Курчатовского института.
В 2019 году во исполнение Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на базе НИЦ "Курчатовский институт" был образован Курчатовский геномный центр (КГЦ). Это исследовательский центр мирового уровня, консорциум, объединяющий возможности нескольких крупных научных организаций. В структуре КГЦ была создана лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия.
Ученые Курчатовского института ведут системные исследования в области генетики российского винограда, выполняют проект по созданию геномно-географического атласа сортов винограда России, где будет дано ботаническое и историческое описание cортов, их винодельческий потенциал и генетический паспорт. Кроме того, исследования специалистов направлены на то, чтобы подобрать штаммы дрожжей, оптимально подходящие к тому или иному сорту винограда, выросшему в конкретном терруаре. Это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России в области виноделия.
Также в Курчатовском институте идут исследования по химии вина, в том числе хроматографический анализ для проверки подлинности вин и понимания особенностей работы тех или иных дрожжей с различными сортами. Проводятся почвенно-климатические анализы для описания терруаров России – это позволит оптимально выбрать сорт под тот ли иной виноградник, а также агротехнологии для него. Как отмечалось ранее, такие исследования могут быть в перспективе распространены и на другие области сельского хозяйства.
