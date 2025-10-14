Рейтинг@Mail.ru
Посол Венесуэлы рассказал о сотрудничестве страны с Россией - РИА Новости, 14.10.2025
16:56 14.10.2025
Посол Венесуэлы рассказал о сотрудничестве страны с Россией
Посол Венесуэлы рассказал о сотрудничестве страны с Россией - РИА Новости, 14.10.2025
Посол Венесуэлы рассказал о сотрудничестве страны с Россией
Каракас и Москва поддерживают контакты по всем направлениям сотрудничества, заявил посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес
в мире
венесуэла
россия
сша
владимир путин
николас мадуро
дональд трамп
венесуэла
россия
сша
в мире, венесуэла, россия, сша, владимир путин, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Россия, США, Владимир Путин, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Посол Венесуэлы рассказал о сотрудничестве страны с Россией

Саласар Веласкес рассказал о взаимодействии РФ и Венесуэлы по линии минобороны

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Каракас и Москва поддерживают контакты по всем направлениям сотрудничества, заявил посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, отвечая на вопрос о взаимодействии двух стран по линии минобороны по теме военной помощи.
"Мы поддерживаем контакты с Россией по всем направлениям сотрудничества. У нас открыты все каналы", - сказал он журналистам во вторник, отметив, что Россия осудила "акты агрессии" в отношении Венесуэлы со стороны США.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Мадуро подписал Договор о партнерстве Венесуэлы и России
8 октября, 03:36
Отвечая на вопрос о возможных планах республики запросить военную помощь России, дипломат напомнил о недавно подписанном договоре между Москвой и Каракасом.
"Договор о стратегическом партнерстве был на днях ратифицирован в Венесуэле. Все направления сотрудничества, указанные в этом соглашении, реализуются, некоторые из них реализуются уже давно, а над другими работа только начнется", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали 7 мая договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами, предусматривающий усиление взаимодействия в экономике, энергетике, горнодобывающей промышленности и других стратегических отраслях.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россия поддерживает Венесуэлу на фоне ситуации с ударами США по судам
10 октября, 22:56
 
В миреВенесуэлаРоссияСШАВладимир ПутинНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
