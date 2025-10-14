Посол Венесуэлы рассказал о сотрудничестве страны с Россией

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Каракас и Москва поддерживают контакты по всем направлениям сотрудничества, заявил посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, отвечая на вопрос о взаимодействии двух стран по линии минобороны по теме военной помощи.

"Договор о стратегическом партнерстве был на днях ратифицирован в Венесуэле. Все направления сотрудничества, указанные в этом соглашении, реализуются, некоторые из них реализуются уже давно, а над другими работа только начнется", - подчеркнул он.