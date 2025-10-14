Посол Венесуэлы рассказал о сотрудничестве страны с Россией

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Каракас и Москва поддерживают контакты по всем направлениям сотрудничества, заявил посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес, отвечая на вопрос о взаимодействии двух стран по линии минобороны по теме военной помощи.
"Договор о стратегическом партнерстве был на днях ратифицирован в Венесуэле. Все направления сотрудничества, указанные в этом соглашении, реализуются, некоторые из них реализуются уже давно, а над другими работа только начнется", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали 7 мая договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами, предусматривающий усиление взаимодействия в экономике, энергетике, горнодобывающей промышленности и других стратегических отраслях.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.