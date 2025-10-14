Рейтинг@Mail.ru
Журналист ответил на дерзкое заявление Каллас о победе ВСУ - РИА Новости, 14.10.2025
03:20 14.10.2025
Журналист ответил на дерзкое заявление Каллас о победе ВСУ
Журналист ответил на дерзкое заявление Каллас о победе ВСУ
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что преимущество в конфликте якобы перешло на сторону... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T03:20:00+03:00
2025-10-14T03:20:00+03:00
Журналист ответил на дерзкое заявление Каллас о победе ВСУ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что преимущество в конфликте якобы перешло на сторону Украины.
"Главный обманщик Кая Каллас заявила, что "преимущество перешло от России к Украине". Серьезно? Украинская армия отступает на всех фронтах, <…> 330 000 дезертировали, украинская экономика и демографическая ситуация рушатся. Победа?" — задался он вопросом, комментируя ее заявление.
В понедельник Каллас сообщила, что обсуждает в Киеве военную и финансовую помощь Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
