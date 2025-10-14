Рейтинг@Mail.ru
Второй модуль обучения программы "СВОй резерв18" стартовал в Удмуртии
Удмуртская Республика
 
10:53 14.10.2025
Второй модуль обучения программы "СВОй резерв18" стартовал в Удмуртии
Второй модуль обучения программы "СВОй резерв18" стартовал в Удмуртии
Второй модуль обучения программы "СВОй резерв18" стартовал в Удмуртии

УФА, 14 окт - РИА Новости. Второй модуль обучения в рамках программы "СВОй резерв 18" по подготовке руководителей и специалистов из числа участников спецоперации стартовал в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы республики.
"В Удмуртии стартовал второй модуль обучения в рамках региональной программы "СВОй резерв18". Она направлена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов СВО для трудоустройства в органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации республики. Во втором модуле участники программы будут изучать экономику и финансы. Занятия будут проходить до 22 октября", - рассказали в пресс-службе.
Со стартом второго модуля обучения участников поздравила первый заместитель председателя правительства Удмуртии, первый заместитель председателя общественного совета "СВОего резерва18" Татьяна Чуракова. По ее словам, во время обучения ветераны также ознакомятся с разными гранями государственной и муниципальной службы, следует из релиза.
"Будет целый блок, в рамках которого будут выступать заместители председателя правительства региона. Они познакомят наших обучающихся с особенностями отраслей, которые они курируют. Также будет блок, в рамках которого мы будем возить наших ребят на предприятия и знакомить с фабрикой процессов. Много времени уделим бережливым процессам, поскольку сами сейчас очень активно этим занимаемся. И, конечно же, будет много мастер-классов, тренингов, лекций от специалистов Представительства Президентской академии, а также мероприятий, на которых участники "СВОего резерва18" смогут подвести итоги дня и дать обратную связь", – приводятся слова Чураковой.
Директор представительства РАНХиГС в Удмуртии Ольга Тронина подчеркнула, что во втором модуле обучения участников будут активно вовлекать в проектную деятельность. Команды будут учиться проводить исследования, выявлять проблемы, ставить цели и задачи.
"Итогом проектных мастерских станут идеи по созданию комплексной системы адаптации военнослужащих. Свои идеи участники представят региональной комиссии. Также много времени мы планируем уделять развитию коммуникативных навыков, публичному выступлению и ораторскому мастерству", – цитирует пресс-служба Тронину.
Участник программы Дмитрий Лепихин отметил, что занятия проходят в разном формате, благодаря чему информация усваивается легче. Наставником Дмитрия в рамках "СВОего резерва18" стал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин. С ним Дмитрий уже обсудил свой проект, сообщает пресс-служба.
"Тема – реабилитация и вовлечение инвалидов в спорт. Сейчас совместно с региональным фондом "Защитники Отечества" и другими министерствами изучаем новые практики и прорабатываем возможность их реализации. Нужно мотивировать людей для того, чтобы заниматься физкультурой и спортом. Это действительно приносит положительные эмоции и помогает телу оздоровиться", - сказал Лепихин.
В сообщении пресс-службы говорится, что после очного обучения участников программы ждет межмодульный период. Он пройдет в онлайн формате, эксперты РАНХиГС проведут вебинары. Полученные знания ветераны отработают на практике под руководством своих наставников.
Летом участники программы завершили обучение по первому модулю. Он был посвящен государственному и муниципальному управлению, напомнили в пресс-службе.
Бречалов открыл в Удмуртии патриотический центр имени участника СВО
