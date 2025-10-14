Эрдоган надеется, что перемирие в Газе будет постоянным

"Мы открыто заявляем об этом при каждой возможности. Многие соглашения, заключенные в прошлом, остались на бумаге. На это, к сожалению, повлияла не только двусмысленная позиция Израиля, но и недостаточная решимость. Сейчас речь идет о более сильной и совместной воле. Эту общую позицию мы еще раз увидели на саммите в Египте. Я верю, что господин (президента США Дональд - ред.) Трамп, который является инициатором этого процесса, будет и впредь поддерживать его. Эти события стали надеждой и частью надежд не только для нас, но и для стран и народов, с которыми мы идем по одному пути. Никто не может согласиться с возвращением к прежнему положению. Потому что это перемирие было достигнуто благодаря совести и здравому смыслу обществ", - сказал Эрдоган.