Эрдоган надеется, что перемирие в Газе будет постоянным
Турция рассчитывает, что перемирие в Газе будет постоянным и без нарушений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 14.10.2025
АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Турция рассчитывает, что перемирие в Газе будет постоянным и без нарушений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В понедельник президент США Дональд Трамп
, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
"Прежде всего, важно, чтобы это перемирие было постоянным и не было нарушений. Как вы знаете, у Израиля
плохая репутация в плане нарушений перемирия. Это заставляет нас быть более осторожными и внимательными. Турция, США и другие страны настроены решительно защищать это перемирие", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Египта.
По его словам, Израиль понимает, что "если он вернется к геноциду, то цена за это будет высокой".
"Мы открыто заявляем об этом при каждой возможности. Многие соглашения, заключенные в прошлом, остались на бумаге. На это, к сожалению, повлияла не только двусмысленная позиция Израиля, но и недостаточная решимость. Сейчас речь идет о более сильной и совместной воле. Эту общую позицию мы еще раз увидели на саммите в Египте. Я верю, что господин (президента США Дональд - ред.) Трамп, который является инициатором этого процесса, будет и впредь поддерживать его. Эти события стали надеждой и частью надежд не только для нас, но и для стран и народов, с которыми мы идем по одному пути. Никто не может согласиться с возвращением к прежнему положению. Потому что это перемирие было достигнуто благодаря совести и здравому смыслу обществ", - сказал Эрдоган.