Диписточник рассказал о позиции Турции по урегулированию на Украине

АНКАРА, 14 октября - РИА Новости. Турция на встречах с западными партнерами призывает к дипломатическому решению ситуации на Украине и ожидает поддержки в проведении переговоров, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Мы рассчитываем на возобновление переговоров и поднимаем вопрос их необходимости на всех встречах, в том числе с нашими западными партнерами. Безусловно, ожидаем поддержки наших инициатив по возобновлению диалога", - сказал собеседник агентства.