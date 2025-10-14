https://ria.ru/20251014/turtsija-2048122582.html
Диписточник рассказал о позиции Турции по урегулированию на Украине
Диписточник рассказал о позиции Турции по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.10.2025
Диписточник рассказал о позиции Турции по урегулированию на Украине
Турция на встречах с западными партнерами призывает к дипломатическому решению ситуации на Украине и ожидает поддержки в проведении переговоров, сообщил РИА... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T10:33:00+03:00
2025-10-14T10:33:00+03:00
2025-10-14T10:33:00+03:00
в мире
турция
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_0:62:1962:1166_1920x0_80_0_0_6399b22feab3debebe64261f8d73ec01.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048081286.html
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129696/43/1296964317_163:0:1799:1227_1920x0_80_0_0_5b23752a1144911df7c6649c2fdcee00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, украина
Диписточник рассказал о позиции Турции по урегулированию на Украине
Турция призвала Запад к дипломатическому решению украинского конфликта
АНКАРА, 14 октября - РИА Новости. Турция на встречах с западными партнерами призывает к дипломатическому решению ситуации на Украине и ожидает поддержки в проведении переговоров, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Мы рассчитываем на возобновление переговоров и поднимаем вопрос их необходимости на всех встречах, в том числе с нашими западными партнерами. Безусловно, ожидаем поддержки наших инициатив по возобновлению диалога", - сказал собеседник агентства.
При этом источник отказался комментировать ответную реакцию Запада на предложения Турции
.