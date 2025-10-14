Эрдоган не допустил участия Нетаньяху в саммите по Газе, пишут СМИ

АНКАРА, 14 окт - РИА Новости. Турция до последнего момента вела дипломатические переговоры с организаторами саммита по Газе, стремясь предотвратить участие в нём премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, позицию Анкары поддержал ряд других государств, сообщила газета Hürriyet.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уведомил египетские власти, что не примет участия в саммите по Газе, если на мероприятии будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила в понедельник газета Milat со ссылкой на источники. По данным государственного агентства Anadolu, самолёт с Эрдоганом на борту, подлетая к Шарм-эш-Шейху, пролетел мимо взлётно-посадочной полосы, некоторое время находился в воздушном пространстве над Красным морем, после чего благополучно приземлился. В администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что не располагают информацией о причинах инцидента.
"Турция выразила протест против участия Нетаньяху, и эта позиция была поддержана другими государствами. Одним словом, Анкара до последней минуты вела интенсивные дипломатические переговоры по данному вопросу и не допустила участия Нетаньяху в саммите", - заявила сопровождавшая Эрдогана в поездке журналист Ханде Фырат.
По её словам, турецкая делегация, узнав о вероятности участия Нетаньяху, начала действовать прямо на борту самолёта.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан позвонил своему американскому коллеге Марко Рубио и сообщил, что в случае участия Нетаньяху Турция откажется присутствовать на саммите", - отметила Фырат.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
