Трамп подтвердил, что планирует в пятницу встретиться с Зеленским
03:00 14.10.2025
Трамп подтвердил, что планирует в пятницу встретиться с Зеленским
Президент США Дональд Трамп подтвердил во вторник, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. РИА Новости, 14.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
сша
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил во вторник, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Думаю, что да", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в пятницу.
Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп 17 октября намерен принять в Вашингтоне Зеленского. Зеленский позднее заявил, что надеется на встречу с Трампом в Вашингтоне в пятницу, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Намек на перестройку": в Италии оценили заявление Трампа по Украине
Вчера, 02:58
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
