Трамп подтвердил, что планирует в пятницу встретиться с Зеленским
Президент США Дональд Трамп подтвердил во вторник, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T03:00:00+03:00
