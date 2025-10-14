Рейтинг@Mail.ru
08:59 14.10.2025 (обновлено: 09:38 14.10.2025)
В России предложили установить потолок цен на АЗС
В России предложили установить потолок цен на АЗС
В России предложили установить потолок цен на АЗС

В России хотят ввести потолок цен на топливо. Что известно

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Национальный автомобильный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу с инициативой установить предельные цены на топливо на автозаправках, сообщают "Известия".
"<...> Cчитаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции", — цитирует издание слова президента организации Антона Шапарина.
По данным источника, причиной обращения послужило то, что в 2025 году некоторые заправки, несмотря на рекомендации регулирующих органов, чрезмерно поднимали цены на бензин, значительно превышая инфляционный уровень, .
Биржевые и розничные цены на бензин в России выросли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов начали жаловаться на нехватку топлива на АЗС. Вице-премьер Александр Новак признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, правительство принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным.
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Минэнерго предупредило о росте цен на топливо на независимых АЗС
8 октября, 20:45
 
