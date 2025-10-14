Рейтинг@Mail.ru
Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО пиломатериалы для блиндажей - РИА Новости, 14.10.2025
17:21 14.10.2025 (обновлено: 18:03 14.10.2025)
Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО пиломатериалы для блиндажей
Орловский Народный фронт отправил военнослужащим спецоперации две машины с пиломатериалами для строительства блиндажей, сообщили в пресс-службе Народного фронта РИА Новости, 14.10.2025
надежные люди
орловская область
вологодская область
орловская область, вологодская область
Надежные люди, Орловская область, Вологодская область
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиПогрузка пиломатериалов, которые Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Орловский Народный фронт отправил военнослужащим спецоперации две машины с пиломатериалами для строительства блиндажей, сообщили в пресс-службе Народного фронта Орловской области.
"В преддверии ухудшения погодных условий активисты регионального отделения Народного фронта в Орловской области совместно с партнерами из Вологодской области организовали срочную отправку крупной партии пиломатериалов для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Гуманитарный груз общим объемом 50 кубометров был успешно доставлен по назначению", – говорится в сообщении.
Архангельские волонтёры передали 559 порций еды для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Архангельские волонтеры передали гумпомощь для бойцов СВО
13 октября, 15:52
Как отмечается, бойцам отправили два большегруза, заполненных высококачественным пиломатериалом. Эта древесина станет основой для создания надежных укрытий, которые защитят военнослужащих от мороза, сырости и осколков. Груз был сформирован и отправлен благодаря оперативному взаимодействию с вологодскими предприятиями лесной отрасли.
"Для нас запрос от ребят с передовой — это самый главный приказ. Мы понимаем, что нашим бойцам нужна не словесная поддержка, а реальные дела и конкретная помощь. Когда к нам поступила информация о критической потребности в пиломатериалах для строительства и укрепления блиндажей, мы немедленно начали действовать", – отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого приводит пресс-служба.
Уточняется, что отдельным трогательным жестом поддержки стали письма школьников из Орловской области, которые отправили вместе с грузом. Дети написали российским защитникам слова благодарности и пожелания победы, напоминая, за что они сражаются.
В пресс-службе подчеркнули, что региональное отделение Народного фронта в Орловской области на постоянной основе занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в СВО. Силами движения на передовую уже отправлено почти 9 тысяч тонн разной гуманитарной помощи и 87 единиц техники.
Тверская область передала экскаватор для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Тверская область передала экскаватор для военнослужащих в зоне СВО
13 октября, 18:49
 
Надежные людиОрловская областьВологодская область
 
 
