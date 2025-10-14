Орловский Народный фронт отправил бойцам СВО пиломатериалы для блиндажей

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Орловский Народный фронт отправил военнослужащим спецоперации две машины с пиломатериалами для строительства блиндажей, сообщили в пресс-службе Народного фронта Орловской области.

"В преддверии ухудшения погодных условий активисты регионального отделения Народного фронта в Орловской области совместно с партнерами из Вологодской области организовали срочную отправку крупной партии пиломатериалов для нужд военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Гуманитарный груз общим объемом 50 кубометров был успешно доставлен по назначению", – говорится в сообщении.

Как отмечается, бойцам отправили два большегруза, заполненных высококачественным пиломатериалом. Эта древесина станет основой для создания надежных укрытий, которые защитят военнослужащих от мороза, сырости и осколков. Груз был сформирован и отправлен благодаря оперативному взаимодействию с вологодскими предприятиями лесной отрасли.

"Для нас запрос от ребят с передовой — это самый главный приказ. Мы понимаем, что нашим бойцам нужна не словесная поддержка, а реальные дела и конкретная помощь. Когда к нам поступила информация о критической потребности в пиломатериалах для строительства и укрепления блиндажей, мы немедленно начали действовать", – отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого приводит пресс-служба.

Уточняется, что отдельным трогательным жестом поддержки стали письма школьников из Орловской области, которые отправили вместе с грузом. Дети написали российским защитникам слова благодарности и пожелания победы, напоминая, за что они сражаются.