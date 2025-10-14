Рейтинг@Mail.ru
Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
17:02 14.10.2025 (обновлено: 17:36 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/svekla-2048224306.html
Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области
Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области - РИА Новости, 14.10.2025
Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области
Более 3 миллионов тонн сахарной свеклы собрали свекловоды Липецкой области с 59% площадей, всего этой культурой в регионе занято свыше 118 тысяч гектаров,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T17:02:00+03:00
2025-10-14T17:36:00+03:00
липецкая область
липецкая область
добринский район
игорь артамонов
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103210/03/1032100384_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0ddd2b4268fa7f795e9091426583b68f.jpg
https://ria.ru/20251009/proekt-2047236508.html
https://ria.ru/20251014/artamonov-2048216083.html
липецкая область
добринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103210/03/1032100384_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_057043a91d18ea9801e35a578d5feb99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, добринский район, игорь артамонов, твой бизнес – новости
Липецкая область, Липецкая область, Добринский район, Игорь Артамонов, Твой бизнес – новости
Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области

Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали липецкие аграрии

© Fotolia / ra3rnСахарная свекла
Сахарная свекла - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Fotolia / ra3rn
Сахарная свекла
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Более 3 миллионов тонн сахарной свеклы собрали свекловоды Липецкой области с 59% площадей, всего этой культурой в регионе занято свыше 118 тысяч гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, сахарная свекла является стратегической культурой для Липецкой области, поэтому размер площадей, занятых этим овощем в 2025 году, превысил объемы прошлых лет.
Мост через реку Воронеж в Липецке - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Проект "Духовные скрепы семьи" начнет работу в Липецкой области
9 октября, 11:48
Лидер по валовому сбору свеклы — Добринский район, там уже накопали 477 тысяч тонн.
Артамонов отметил, что урожайность свеклы растет. В среднем с одного гектара аграрии собирают по 436 центнеров. В Добровском округе собирают 500 центнеров с гектара, а в Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах средняя урожайность превышает 530 центнеров с гектара.
Из переработанного сырья на заводах области произведено 300 тысяч тонн сахара.
"Урожайность свыше 530 центнеров с гектара в Чаплыгинском и Лев-Толстовском районах и валовой сбор в 3,1 миллиона тонн — это наглядный показатель эффективного труда и внедрения передовых технологий. Такой урожай — надежная основа для обеспечения региона сахаром и весомый вклад в продовольственную безопасность страны", — прокомментировал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Артамонов: липецким предприятиям возместят до 50% затрат на оборудование
Вчера, 16:34
 
Липецкая областьЛипецкая областьДобринский районИгорь АртамоновТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала