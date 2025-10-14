https://ria.ru/20251014/svekla-2048224306.html
Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области
Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области
Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Более 3 миллионов тонн сахарной свеклы собрали свекловоды Липецкой области с 59% площадей, всего этой культурой в регионе занято свыше 118 тысяч гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, сахарная свекла является стратегической культурой для Липецкой области, поэтому размер площадей, занятых этим овощем в 2025 году, превысил объемы прошлых лет.
Лидер по валовому сбору свеклы — Добринский район, там уже накопали 477 тысяч тонн.
Артамонов отметил, что урожайность свеклы растет. В среднем с одного гектара аграрии собирают по 436 центнеров. В Добровском округе собирают 500 центнеров с гектара, а в Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах средняя урожайность превышает 530 центнеров с гектара.
Из переработанного сырья на заводах области произведено 300 тысяч тонн сахара.
"Урожайность свыше 530 центнеров с гектара в Чаплыгинском и Лев-Толстовском районах и валовой сбор в 3,1 миллиона тонн — это наглядный показатель эффективного труда и внедрения передовых технологий. Такой урожай — надежная основа для обеспечения региона сахаром и весомый вклад в продовольственную безопасность страны", — прокомментировал Артамонов.