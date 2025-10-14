Более 3 млн тонн сахарной свеклы собрали в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Более 3 миллионов тонн сахарной свеклы собрали свекловоды Липецкой области с 59% площадей, всего этой культурой в регионе занято свыше 118 тысяч гектаров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По словам главы региона, сахарная свекла является стратегической культурой для Липецкой области, поэтому размер площадей, занятых этим овощем в 2025 году, превысил объемы прошлых лет.

Лидер по валовому сбору свеклы — Добринский район, там уже накопали 477 тысяч тонн.

Артамонов отметил, что урожайность свеклы растет. В среднем с одного гектара аграрии собирают по 436 центнеров. В Добровском округе собирают 500 центнеров с гектара, а в Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах средняя урожайность превышает 530 центнеров с гектара.

Из переработанного сырья на заводах области произведено 300 тысяч тонн сахара.