Starship взорвался после успешного приводнения
Наука
 
04:08 14.10.2025 (обновлено: 12:38 14.10.2025)
Starship взорвался после успешного приводнения
Starship взорвался после успешного приводнения
Starship американской компании SpaceX совершил успешный одиннадцатый испытательный полет, приводнившись в Индийском океане спустя примерно час после запуска,... РИА Новости, 14.10.2025
наука
индийский океан
техас
мексиканский залив
spacex
индийский океан
техас
мексиканский залив
индийский океан, техас, мексиканский залив, spacex
Наука, Индийский океан, Техас, Мексиканский залив, SpaceX
Starship взорвался после успешного приводнения

Ракета Starship приводнилась в Индийском океане

© SpaceX/XРакета Starship приводнилась в Индийском океане
Ракета Starship приводнилась в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© SpaceX/X
Ракета Starship приводнилась в Индийском океане
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Starship американской компании SpaceX совершил успешный одиннадцатый испытательный полет, приводнившись в Индийском океане спустя примерно час после запуска, после чего взорвался, следует из трансляции компании в соцсети X.
Starship стартовал примерно в 2.25 мск с площадки в Техасе. Через несколько минут от него отделился ускоритель Super Heavy, который успешно приводнился в Мексиканском заливе (Залив Америки).
Спустя час полета прототип корабля Starship смог приводниться в Индийском океане, однако вскоре после этого он взорвался.
«
"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим одиннадцатым испытательным полетом Starship!" — говорится в сообщении на странице компании в соцсети.
Основной целью полета являлась проверка теплового щита и отработка маневров, имитирующих завершение посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку.
На Солнце произошло 15 вспышек
13 октября, 19:03
 
НаукаИндийский океанТехасМексиканский заливSpaceX
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
