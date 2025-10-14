Starship взорвался после успешного приводнения

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Starship американской компании SpaceX совершил успешный одиннадцатый испытательный полет, приводнившись в Индийском океане спустя примерно час после запуска, после чего взорвался, следует из трансляции компании в соцсети X.
Starship стартовал примерно в 2.25 мск с площадки в Техасе. Через несколько минут от него отделился ускоритель Super Heavy, который успешно приводнился в Мексиканском заливе (Залив Америки).
Спустя час полета прототип корабля Starship смог приводниться в Индийском океане, однако вскоре после этого он взорвался.
«
"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим одиннадцатым испытательным полетом Starship!" — говорится в сообщении на странице компании в соцсети.
Основной целью полета являлась проверка теплового щита и отработка маневров, имитирующих завершение посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку.
На Солнце произошло 15 вспышек
13 октября, 19:03