Fox News и Newsmax выступили против новой политики Пентагона

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Симпатизирующие президенту США Дональду Трампу телеканалы Fox News и Newsmax и ряд других американских СМИ выступили с заявлением о том, что не согласны с новой политикой Пентагона, которая ограничивает доступ журналистов к военным источникам.

Представители прессы имеют возможность до вторника подписать новую политику, которая, по сути, предусматривает меры против тех журналистов, которые пытаются добыть у чиновников Пентагона информацию, на публикацию которой ведомство ранее не давало разрешение, даже если она не является секретной. Тем, кто не согласится с новой политикой, придется сдать свои пресс-карты, предоставляющие доступ в Пентагон, и новые им выданы не будут.

"Сегодня мы присоединяемся практически ко всем остальным новостным организациям, отказываясь принять новые требования Пентагона, которые ограничат возможности журналистов информировать страну и мир о важных вопросах национальной безопасности. Эта политика не имеет прецедентов и угрожает основным принципам журналистской безопасности. Мы продолжим освещать военную деятельность США , как это делала каждая из наших организаций на протяжении многих десятилетий, придерживаясь принципов свободной и независимой прессы", - говорится в совместном заявлении телеканалов Fox News, NBC , ABC, CBS и CNN, опубликованном в соцсети Х пресс-службой телеканала NBC.

Телеканал Newsmax в своём заявлении также занял "решительную позицию против новых ограничений прессы со стороны Пентагона".

"Newsmax не планирует подписывать письмо... Мы работаем совместно с другими СМИ над разрешением ситуации. Мы считаем эти требования излишними и обременительными и надеемся, что Пентагон позднее пересмотрит этот вопрос", - говорится в заявлении телеканала.

Кроме того, по информации издания Washington Post, новые правила Пентагона бойкотируют поддержавшие Трампа на выборах 2024 года издания Washington Times и Washington Examiner, а также газеты Wall Street Journal, Economist, Guardian, Financial Times, Hill, HuffPost, Politico , агентства Рейтер, Блумберг и портал Axios.

Ранее ассоциация пресс-служб Пентагона, состоящая из таких издательств, как Ассошиэйтед Пресс, Foreign Policy, ABC News и CNN, заявила, что данная директива "затыкает рты сотрудникам министерства и угрожает репрессиями журналистам, которые ищут информацию, не прошедшую предварительное одобрение для публикации". Издания New York Times, Atlantic и Washington Post также заявили, что не подпишут новое соглашение.