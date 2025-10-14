В США раскрыли, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом

Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в пятницу примет в Вашингтоне Зеленского. Глава киевского режима позднее заявил, что надеется на встречу с Трампом, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.