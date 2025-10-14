В США раскрыли, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может удержать американского лидера Дональда Трампа от поставок оружия Киеву, чтобы наладить конструктивный диалог с Москвой, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
По словам эксперта, Уиткофф понимает, что угрожать России бессмысленно, а передача ракет Tomahawk станет новым витком эскалации конфликта, что допустить было бы нежелательно для всех сторон.
Сегодня президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в пятницу примет в Вашингтоне Зеленского. Глава киевского режима позднее заявил, что надеется на встречу с Трампом, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что "Томагавк" — мощное оружие, но они не изменят ситуацию на поле боя. Он также подчеркнул, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно и это будет означать абсолютно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США.