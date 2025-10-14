Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом - РИА Новости, 14.10.2025
06:55 14.10.2025
В США раскрыли, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом
В США раскрыли, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может удержать американского лидера Дональда Трампа от поставок оружия Киеву, чтобы наладить конструктивный диалог с... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
сша
россия
киев
дональд трамп
стив уиткофф
александр меркурис
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, стив уиткофф, александр меркурис, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Александр Меркурис, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
В США раскрыли, кто способен сорвать встречу Зеленского с Трампом

Меркурис: Уиткофф может удержать Трампа от поставок оружия Киеву

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может удержать американского лидера Дональда Трампа от поставок оружия Киеву, чтобы наладить конструктивный диалог с Москвой, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Он (Уиткофф. — Прим. Ред.) скажет, что мол, давайте не давать Трампу повода думать, что эти ракеты Tomahawk смогут напугать россиян и заставить пойти на уступки. Я все с ними (Россиянами. — Прим. Ред.) улажу чуть позже", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Ему все равно": в Киеве забили тревогу перед поездкой Зеленского к Трампу
Вчера, 04:42
По словам эксперта, Уиткофф понимает, что угрожать России бессмысленно, а передача ракет Tomahawk станет новым витком эскалации конфликта, что допустить было бы нежелательно для всех сторон.
"Он (Уиткофф. — Прим. Ред.) понимает, что Россия придерживается жесткого ответа на действия США, и это может лишь затянуть продолжение конфликта, в случае передачи оружия. Я подозреваю, что он сделает все, чтобы предотвратить такой исход", — пояснил Меркурис.
Сегодня президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Намек на перестройку": в Италии оценили заявление Трампа по Украине
Вчера, 02:58
Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в пятницу примет в Вашингтоне Зеленского. Глава киевского режима позднее заявил, что надеется на встречу с Трампом, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что "Томагавк" — мощное оружие, но они не изменят ситуацию на поле боя. Он также подчеркнул, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно и это будет означать абсолютно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским в пятницу
Вчера, 02:57
 
