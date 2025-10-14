Губернатор Кубани поручил построить спортплощадку в Тимашевске

Рейтинг@Mail.ru
Краснодарский край
 
18:04 14.10.2025
© РИА Новости / Виталий БелоусовМужчина занимается на воркаут-площадке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мужчина занимается на воркаут-площадке. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на личном приеме граждан поручил построить многофункциональную спортивную площадку в Тимашевске, об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
"В Тимашевске по поручению губернатора построят многофункциональную спортивную площадку. Она появится в микрорайоне Сахарный завод. Об этом Вениамина Кондратьева попросил житель Тимашевска, который пришел на личный прием граждан", - говорится в сообщении.
Как отмечается, местный житель поблагодарил главу региона за построенный Центр единоборств, уже востребованный у молодежи, и рассказал, что в районе завода обветшала спортивная площадка.
"Современные многофункциональные спортплощадки нужны в любом населенном пункте. Они становятся точками притяжения, местом общения, прежде всего, для молодежи. Важно, чтобы подростки были увлечены делом, у них было достаточно мест для занятий спортом и командной игры. Мы продолжим развивать инфраструктуру. Тимашевск – спортивный город. Уверен, что возможность найдем, спортплощадку с освещением построим к октябрю следующего года", – сказал Кондратьев на личном приеме граждан, его слова приводит пресс-служба.
Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта края Серафим Тимченко заверил, что в указанные сроки министерство готово организовать все работы. В 2024 году на Кубани построили 17 таких спортобъектов. До конца 2025 года планируют открыть еще 18, 11 из них уже обустроены, подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что на личном приеме граждан к главе региона обратилась и местная жительница из поселка Комсомолец Ейского района. Она рассказала, что в поселке с оживленным движением общественного транспорта всего одна остановка, и жителям, особенно с детьми, непросто добираться к социальным объектам через весь населенный пункт.
Вениамин Кондратьев поручил обустроить автобусные остановки в поселке. Работы проведут до конца мая 2026 года.
"Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Александр Дашук, на участке региональной автодороги "Ейск - станица Ясенская" в Комсомольце планируется единый комплекс остановочных пунктов для маршрутного транспорта с автопавильонами", - добавили в пресс-службе краевой администрации.
