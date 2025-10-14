Более 80% производителей спортивного питания в России относятся к МСП

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 80% производителей спортивного питания в России относятся к малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

За пять лет число МСП-производителей отечественного спортпита выросло в три раза и в настоящее время составляет 44 предприятия.

"Сегодня именно малый и средний бизнес формирует отрасль спортивного питания в России. Активно растущая популярность ЗОЖ, особенно в постпандемийный период, вызвала увеличение спроса на такую продукцию. При этом из-за санкций иностранные производители покинули рынок. Образовалась не просто ниша, на которой надо было находить место под солнцем. Необходимо было фактически с нуля формировать целую отрасль, исходя из запросов аудитории, современных мировых трендов и технологических процессов. И малый бизнес успешно с этим справился", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что сегодня на полке практически каждого магазина, кафе или фитнес-центра можно найти спортпит, произведенный российскими предпринимателями. Причем численность МСП, производящих спортивное питание, увеличивалась самыми высокими темпами среди всех МСП-производителей спорттоваров. В итоге сейчас из 52 производителей спортивного питания в стране 44 – это малый и средний бизнес.

Наибольшее число МСП-производителей спортивного питания находятся в Москве (12 МСП), Санкт-Петербурге (5), Воронежской области (4), Московской и Ленинградской областях (по 3), Новосибирской и Брянской областях (по 2). По одному предприятию расположено в Алтайском, Красноярском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Архангельской, Пензенской, Ярославской, Челябинской, Калининградской, Томской, Кемеровской и Иркутской областях и Республике Дагестан.

По данным Корпорации МСП, за последние 5 лет в целом отмечается рост числа малых и средних предприятий, занимающихся производством спорттоваров, куда входит еще выпуск товаров для спортивных игр, специальной одежды и обуви. В этом сегменте количество МСП увеличилось почти на 25% – с 1,3 тысячи до 1,6 тысячи предприятий. Три четверти из них производят товары для спортивных игр, а каждый пятый МСП занимается выпуском спортивной одежды и обуви.

"Благодаря уходу иностранных производителей спорттоваров и возможностям использования инструментов господдержки мы видим, как российский малый и средний бизнес развивается в тех сферах, где еще несколько лет назад его присутствие было минимальным", – указал Исаевич.

По его словам, за 5 лет занятость на таких предприятиях выросла на 40% и сегодня уже превышает 9 тысяч человек, а доход МСП-производителей спорттоваров увеличился в пять раз и по итогам 2024 года составил около 48 миллиардов рублей.