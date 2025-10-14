Рейтинг@Mail.ru
04:48 14.10.2025
"Союзмультфильм" отсудил компенсацию за брелоки в виде Чебурашки
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Союзмультфильм" через суд добился компенсации от предпринимателя, продававшего на маркетплейсах брелоки в виде Чебурашки, следует из материалов Бутырского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Истец настаивал, что киностудия "Союзмультфильм" является обладателем права использования на условиях исключительной лицензии персонажей "Чебурашка" и "Крокодил Гена", при этом права на использование данной интеллектуальной собственности предпринимателю не передавались.
Стороны в судебное заседание не явились. Суд изучил обстоятельства и взыскал в пользу киностудии компенсацию за использование персонажа.
Кадр из мультфильма Малыш и Карлсон - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Союзмультфильм" подал в суд на продавца ковра с Карлсоном
9 октября, 02:54
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
