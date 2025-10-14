https://ria.ru/20251014/soyuzmultfilm-2048092743.html
"Союзмультфильм" отсудил компенсацию за брелоки в виде Чебурашки
"Союзмультфильм" через суд добился компенсации от предпринимателя, продававшего на маркетплейсах брелоки в виде Чебурашки, следует из материалов Бутырского суда РИА Новости, 14.10.2025
