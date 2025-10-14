ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Рынок в Славянске переполнился британскими и французскими наемниками, рассказала РИА Новости беженка из соседнего Ямполя Наталья Гуркина.
«
"Был молодой человек, который нас возил в Славянск за пенсией, и мы все из края всю информацию знали, где негры, где французы. В Славянске вообще контингент иностранцев. Мы приезжаем на рынок, а это просто рынок военных людей, одни военные — и французы, и англичане", — сказала Гуркина.
Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
