Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону, где жил организатор восстания в Собиборе, откроют музей - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048245322.html
В Ростове-на-Дону, где жил организатор восстания в Собиборе, откроют музей
В Ростове-на-Дону, где жил организатор восстания в Собиборе, откроют музей - РИА Новости, 14.10.2025
В Ростове-на-Дону, где жил организатор восстания в Собиборе, откроют музей
В Ростове-на-Дону, где жил советский офицер Александр Печерский, организовавший восстание в лагере смерти Собибор в 1943 году, планируется открыть музей,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:41:00+03:00
2025-10-14T18:41:00+03:00
ростов-на-дону
россия
москва
александр печерский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564395397_0:781:2048:1933_1920x0_80_0_0_f28e54d672f2012c5538812f8ac8d14c.jpg
https://ria.ru/20250814/kitay-2035155305.html
ростов-на-дону
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564395397_0:589:2048:2125_1920x0_80_0_0_94312c31cac71b7072e8fbb65732c200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, россия, москва, александр печерский, общество
Ростов-на-Дону, Россия, Москва, Александр Печерский, Общество
В Ростове-на-Дону, где жил организатор восстания в Собиборе, откроют музей

В Ростове-на-Дону откроют музей, посвященный организатору восстания в Собиборе

© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкАлександр Аронович Печерский — руководитель восстания пленных в концлагере Собибор
Александр Аронович Печерский — руководитель восстания пленных в концлагере Собибор - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / В. Козлов
Перейти в медиабанк
Александр Аронович Печерский — руководитель восстания пленных в концлагере Собибор . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Ростове-на-Дону, где жил советский офицер Александр Печерский, организовавший восстание в лагере смерти Собибор в 1943 году, планируется открыть музей, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Печерского Илья Васильев.
МИД РФ напомнил, что 14 октября 1943 года произошло восстание в немецком концлагере Собибор — единственный успешный за весь период Второй мировой войны массовый побег узников гитлеровских "фабрик смерти". Восстание в Собиборе возглавил советский военнопленный, лейтенант Красной армии Александр Печерский. "Он совершил настоящий Подвиг — всего за несколько недель офицеру удалось разработать план побега, сплотить вокруг себя, казалось бы, отчаявшихся, обречённых на гибель измождённых узников и вдохновить их на бой с врагом", - отметили в МИД России.
"Восстание в Собиборе не было единственным восстанием узников нацистских лагерей. Но именно оно, хотя и не сразу, а спустя десятилетия, стало символом лагерного сопротивления нацизму", - сказал Васильев.
По его словам, в первую очередь это связано с самой личностью организатора восстания Александра Ароновича Печерского. "Он мог совершить побег, но предпочел остаться, поднять восстание и попытаться освободить весь лагерь. А перед этим – отомстить нацистам, перебить эсэсовцев, атаковать оружейный склад", - сказал он.
"Эти люди не просто бежали, они ушли победителями и сохранили это самоощущение до конца жизни", - подчеркнул Васильев, добавил, что "мы по мере сил стараемся сохранять память о героях и мучениках Собибора".
"Сегодня их именами названы улицы, в том числе в Москве, снимаются художественные и документальные фильмы, проводятся посвященные им выставки, выходят книги", - сказал Васильев, добавив, что "в городе, где жил Печерский, в Ростове-на-Дону, установлен его бюст".
"Мы работаем над присвоением имён героев Собибора улицам в российских городах. В недалеких, надеюсь, планах при поддержке местных властей - открытие в Ростове-на-Дону музея героя", - заявил он.
Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Николаю Демину в уезде Суньу провинции Хэйлунцзян в Китае - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Китае открыли табличку в память о Герое Советского Союза
14 августа, 06:05
 
Ростов-на-ДонуРоссияМоскваАлександр ПечерскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала