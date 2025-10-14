В Ростове-на-Дону, где жил организатор восстания в Собиборе, откроют музей

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Ростове-на-Дону, где жил советский офицер Александр Печерский, организовавший восстание в лагере смерти Собибор в 1943 году, планируется открыть музей, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Печерского Илья Васильев.

МИД РФ напомнил, что 14 октября 1943 года произошло восстание в немецком концлагере Собибор — единственный успешный за весь период Второй мировой войны массовый побег узников гитлеровских "фабрик смерти". Восстание в Собиборе возглавил советский военнопленный, лейтенант Красной армии Александр Печерский . "Он совершил настоящий Подвиг — всего за несколько недель офицеру удалось разработать план побега, сплотить вокруг себя, казалось бы, отчаявшихся, обречённых на гибель измождённых узников и вдохновить их на бой с врагом", - отметили в МИД России.

"Восстание в Собиборе не было единственным восстанием узников нацистских лагерей. Но именно оно, хотя и не сразу, а спустя десятилетия, стало символом лагерного сопротивления нацизму", - сказал Васильев.

По его словам, в первую очередь это связано с самой личностью организатора восстания Александра Ароновича Печерского. "Он мог совершить побег, но предпочел остаться, поднять восстание и попытаться освободить весь лагерь. А перед этим – отомстить нацистам, перебить эсэсовцев, атаковать оружейный склад", - сказал он.

"Эти люди не просто бежали, они ушли победителями и сохранили это самоощущение до конца жизни", - подчеркнул Васильев, добавил, что "мы по мере сил стараемся сохранять память о героях и мучениках Собибора".

"Сегодня их именами названы улицы, в том числе в Москве , снимаются художественные и документальные фильмы, проводятся посвященные им выставки, выходят книги", - сказал Васильев, добавив, что "в городе, где жил Печерский, в Ростове-на-Дону , установлен его бюст".