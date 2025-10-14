https://ria.ru/20251014/rossiya-2048241137.html
Зампрокурора Белгородской области уволили из органов прокуратуры
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СМИРНОВ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В КОРРУПЦИОННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ И УВОЛЕН ИЗ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ - ВЕДОМСТВО РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:21:00+03:00
белгородская область
Зампрокурора Белгородской области уволили из органов прокуратуры
Зампрокурора Белгородской области Смирнова уволили из органов прокуратуры