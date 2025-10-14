https://ria.ru/20251014/rossiya-2048216616.html
Путин назначил нового посла в Австрии
Путин назначил нового посла в Австрии - РИА Новости, 14.10.2025
Путин назначил нового посла в Австрии
ПУТИН НАЗНАЧИЛ АНДРЕЯ ГРОЗОВА ПОСЛОМ РОССИИ В АВСТРИИ - УКАЗ РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:37:00+03:00
2025-10-14T16:37:00+03:00
2025-10-14T16:59:00+03:00
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048219645_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_377f18188be013d44b30df0380937055.jpg
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048219645_79:0:1146:800_1920x0_80_0_0_72fa1f4321202260dfeab7013223f1ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия
Путин назначил нового посла в Австрии
Путин назначил Грозова новым послом в Австрии
ПУТИН НАЗНАЧИЛ АНДРЕЯ ГРОЗОВА ПОСЛОМ РОССИИ В АВСТРИИ - УКАЗ