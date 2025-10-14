https://ria.ru/20251014/rossiya-2048213512.html
Зампрокурора Белгородской области подозревают в получении взятки
Зампрокурора Белгородской области подозревают в получении взятки
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СМИРНОВ ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РИА Новости, 14.10.2025
Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки