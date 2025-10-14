Рейтинг@Mail.ru
Зампрокурора Белгородской области подозревают в получении взятки - РИА Новости, 14.10.2025
16:22 14.10.2025
Зампрокурора Белгородской области подозревают в получении взятки
Зампрокурора Белгородской области подозревают в получении взятки - РИА Новости, 14.10.2025
Зампрокурора Белгородской области подозревают в получении взятки
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СМИРНОВ ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РИА Новости, 14.10.2025
происшествия
происшествия
Происшествия
Зампрокурора Белгородской области подозревают в получении взятки

Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СМИРНОВ ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
 
