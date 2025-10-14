https://ria.ru/20251014/rossiya-2048189641.html
Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор
Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор - РИА Новости, 14.10.2025
Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор
ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА И РФ ПРОВЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА- ПРЕСС-CЛУЖБА МИРЗИЁЕВА РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:53:00+03:00
2025-10-14T14:53:00+03:00
2025-10-14T14:53:00+03:00
узбекистан
узбекистан
Новости
ru-RU
узбекистан
Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор
Путин и Мирзиеев обсудили укрепление всеобъемлющего партнерства