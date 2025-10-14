Рейтинг@Mail.ru
На "Радио Судного дня" прозвучали новые загадочные сообщения - РИА Новости, 14.10.2025
16:01 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/radiostantsiya-2048208665.html
На "Радио Судного дня" прозвучали новые загадочные сообщения
На "Радио Судного дня" прозвучали новые загадочные сообщения - РИА Новости, 14.10.2025
На "Радио Судного дня" прозвучали новые загадочные сообщения
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала во вторник два новых сообщения, сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи",... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:01:00+03:00
2025-10-14T16:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/11/1499761107_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_dee2953af308fd90a041b78978ca69fb.jpg
https://ria.ru/20251013/radio-2047962138.html
https://ria.ru/20251006/radiostantsiya-2046647466.html
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/11/1499761107_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b96d685d28344ed4028676f9e6e89ed8.jpg
1920
1920
true
На "Радио Судного дня" прозвучали новые загадочные сообщения

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир два новых сообщения

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Вышка связи
Вышка связи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вышка связи . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала во вторник два новых сообщения, сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий ее активность.
В эфире 14 октября в 14:13 по московскому времени прозвучало слово "токосъемник", а в 14:37 радиостанция передала второе послание, содержавшее слово "файлораек".
Истребитель ВВС США F-22 Raptor во время учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Радио Судного дня" передало сообщение в день начала ядерных учений НАТО
13 октября, 14:36
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания и регистрации радиостанции УВБ-76, поскольку, как ведомство сообщило РИА Новости, информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляется только госорганам.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Радиостанция Судного дня" повторила шифровку от февраля 2022 года
6 октября, 14:44
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
