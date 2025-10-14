Экс-глава "Ново Флоре" пытался не допустить пожара, утверждает защита

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита бывшего генерального директора фирмы "Ново Флоре" Антона Мачелюка, осужденного на три года по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади в 2022 году, в котором погибли семь человек, сообщила, что он предпринимал меры по обеспечению пожарной безопасности, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Отмечает что (Мачелюк - ред.) предпринимал меры по обеспечению пожарной безопасности, однако устранить нарушения, возникшие в силу ненадлежащего состояния переданного здания, не мог",- отмечал адвокат обвиняемого в ходе рассмотрения кассационной жалобы на приговор.

Кроме того, адвокат обратил внимание суда на то, что что ответственность за выявленные нарушения требований пожарной безопасности необоснованно возложена на подзащитного, поскольку обязанность по обеспечению эвакуационных путей и систем пожарной безопасности лежит на арендодателе - ОАО " РЖД ", следует из документов.

Мачелюка обвиняют по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Мещанский суд Москвы в мае 2024 года назначил ему три года колонии поселения. Как сообщали тогда в суде, в 2019 году на территории складов уже был пожар, последующие проверки выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, в результате чего к административной ответственности были привлечены юридические лица и должностное лицо.

Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в конце ноября 2022 года. По информации столичного главка МЧС , горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров, погибли семь человек, еще семерых спасли полицейские.