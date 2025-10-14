Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава "Ново Флоре" пытался не допустить пожара, утверждает защита - РИА Новости, 14.10.2025
06:45 14.10.2025 (обновлено: 07:11 14.10.2025)
Экс-глава "Ново Флоре" пытался не допустить пожара, утверждает защита
происшествия, москва, россия, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : ГУ МЧС по городу МосквеТушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : ГУ МЧС по городу Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Защита бывшего генерального директора фирмы "Ново Флоре" Антона Мачелюка, осужденного на три года по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади в 2022 году, в котором погибли семь человек, сообщила, что он предпринимал меры по обеспечению пожарной безопасности, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Отмечает что (Мачелюк - ред.) предпринимал меры по обеспечению пожарной безопасности, однако устранить нарушения, возникшие в силу ненадлежащего состояния переданного здания, не мог",- отмечал адвокат обвиняемого в ходе рассмотрения кассационной жалобы на приговор.
Суд оставил в силе приговор экс-главе фирмы "Ново Флоре" по делу о пожаре
Вчера, 06:19
Кроме того, адвокат обратил внимание суда на то, что что ответственность за выявленные нарушения требований пожарной безопасности необоснованно возложена на подзащитного, поскольку обязанность по обеспечению эвакуационных путей и систем пожарной безопасности лежит на арендодателе - ОАО "РЖД", следует из документов.
Мачелюка обвиняют по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).
Мещанский суд Москвы в мае 2024 года назначил ему три года колонии поселения. Как сообщали тогда в суде, в 2019 году на территории складов уже был пожар, последующие проверки выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, в результате чего к административной ответственности были привлечены юридические лица и должностное лицо.
Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в конце ноября 2022 года. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров, погибли семь человек, еще семерых спасли полицейские.
По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, в настоящее время генеральным директором ООО "Ново Флоре" является Игорь Катаев. Мачелюк значился главой с января 2023 по июнь 2025 года. При этом, согласно данным, Мачелюк числится её учредителем.
В Челябинске завели дело после гибели человека при пожаре в цехе
2 октября, 16:32
 
ПроисшествияМоскваРоссияРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
