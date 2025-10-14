Рейтинг@Mail.ru
В пожаре в Красноярском крае погибли два человека - РИА Новости, 14.10.2025
05:39 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/pozhar-2048095181.html
В пожаре в Красноярском крае погибли два человека
В пожаре в Красноярском крае погибли два человека - РИА Новости, 14.10.2025
В пожаре в Красноярском крае погибли два человека
Женщина и трехлетний сын погибли в пожаре в частном доме села Арейское под Красноярском, двухгодовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T05:39:00+03:00
2025-10-14T05:39:00+03:00
происшествия
красноярский край
лесной
емельяновский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048094869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b8b24c75e3dc794099f09a6e2211b4b2.jpg
https://ria.ru/20251013/pozhar-2047869389.html
https://ria.ru/20251012/pozhar-2047762819.html
красноярский край
лесной
емельяновский район
происшествия, красноярский край, лесной, емельяновский район
Происшествия, Красноярский край, Лесной, Емельяновский район
В пожаре в Красноярском крае погибли два человека

В пожаре в Красноярском крае погибли мать и ребенок

МЧС на месте пожара в частном доме села Арейское под Красноярском
МЧС на месте пожара в частном доме села Арейское под Красноярском - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
МЧС на месте пожара в частном доме села Арейское под Красноярском. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. Женщина и трехлетний сын погибли в пожаре в частном доме села Арейское под Красноярском, двухгодовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает ГСУСК региона.
По его данным, пожар произошел во вторник ночью.
СК работает на месте пожара в жилом доме в Алчевске
13 октября, 03:30
СК работает на месте пожара в жилом доме в Алчевске
13 октября, 03:30
"Поступило сообщение об обнаружении в частном доме на улице Лесная села Арейское Емельяновского района тела 36-летней женщины и ее 3-летнего сына с признаками обширного термического воздействия огня. Еще один ребенок женщины - 2-летняя дочь доставлена в медицинское учреждение с признаками отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины возгорания.
По версии следствия, в доме проживала семья с двумя несовершеннолетними детьми. Сообщение о пожаре поступило от соседей. Причина пожара устанавливается. Во время пожара отец находился не дома. Девочку из огня достали спасатели. Она в больнице в тяжёлом состоянии.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Дагестане локализовали крупный пожар в административном здании
12 октября, 07:09
 
ПроисшествияКрасноярский крайЛеснойЕмельяновский район
 
 
