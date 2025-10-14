В пожаре в Красноярском крае погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. Женщина и трехлетний сын погибли в пожаре в частном доме села Арейское под Красноярском, двухгодовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает ГСУСК региона.

По версии следствия, в доме проживала семья с двумя несовершеннолетними детьми. Сообщение о пожаре поступило от соседей. Причина пожара устанавливается. Во время пожара отец находился не дома. Девочку из огня достали спасатели. Она в больнице в тяжёлом состоянии.