В пожаре в Красноярском крае погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. Женщина и трехлетний сын погибли в пожаре в частном доме села Арейское под Красноярском, двухгодовалая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает ГСУСК региона.
По его данным, пожар произошел во вторник ночью.
СК работает на месте пожара в жилом доме в Алчевске
13 октября, 03:30
"Поступило сообщение об обнаружении в частном доме на улице Лесная села Арейское Емельяновского района тела 36-летней женщины и ее 3-летнего сына с признаками обширного термического воздействия огня. Еще один ребенок женщины - 2-летняя дочь доставлена в медицинское учреждение с признаками отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины смерти погибших и причины возгорания.
По версии следствия, в доме проживала семья с двумя несовершеннолетними детьми. Сообщение о пожаре поступило от соседей. Причина пожара устанавливается. Во время пожара отец находился не дома. Девочку из огня достали спасатели. Она в больнице в тяжёлом состоянии.
В Дагестане локализовали крупный пожар в административном здании
12 октября, 07:09