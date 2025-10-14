На Украине выясняют обстоятельства массовой драки в Тернополе

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Украинские правоохранители выясняют обстоятельства драки между гражданскими и военными в Тернополе на западе Украины, сообщили в пресс-службе управления полиции Тернопольской области.
Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Тернополе произошла массовая драка между военными и гражданскими. По данным издания, инцидент произошел после того, как сотрудники военкомата заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Тот смог уехать, но драка продолжилась. При этом люди кричали "Позор" в адрес людей в камуфляже и балаклавах.
"Полиция выясняет все обстоятельства конфликта, который возник вблизи торгового центра "Орнава", и устанавливает всех участников инцидента. Будет дана правовая оценка их действиям. В настоящее время продолжается сбор видео с камер наблюдения вблизи места происшествия. Все, кто в этой ситуации действовал противозаконно, будут привлечены к ответственности", - приводит комментарий пресс-службы полиции в Тернопольской области агентство Укринформ.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.