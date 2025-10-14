Рейтинг@Mail.ru
На Украине выясняют обстоятельства массовой драки в Тернополе - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/politsija-2048202324.html
На Украине выясняют обстоятельства массовой драки в Тернополе
На Украине выясняют обстоятельства массовой драки в Тернополе - РИА Новости, 14.10.2025
На Украине выясняют обстоятельства массовой драки в Тернополе
Украинские правоохранители выясняют обстоятельства драки между гражданскими и военными в Тернополе на западе Украины, сообщили в пресс-службе управления полиции РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:38:00+03:00
2025-10-14T15:38:00+03:00
в мире
тернополь
украина
тернопольская область
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg
https://ria.ru/20250331/izbienie-2008510933.html
тернополь
украина
тернопольская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b804c03a0faf151683af054ef02b773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тернополь, украина, тернопольская область, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Тернополь, Украина, Тернопольская область, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
На Украине выясняют обстоятельства массовой драки в Тернополе

На Украине выясняют обстоятельства массовой драки между военными и гражданскими

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Украинские правоохранители выясняют обстоятельства драки между гражданскими и военными в Тернополе на западе Украины, сообщили в пресс-службе управления полиции Тернопольской области.
Накануне украинское издание "Страна.ua" сообщило, что в Тернополе произошла массовая драка между военными и гражданскими. По данным издания, инцидент произошел после того, как сотрудники военкомата заблокировали автомобиль тренера местной футбольной команды Сергея Задорожного. Тот смог уехать, но драка продолжилась. При этом люди кричали "Позор" в адрес людей в камуфляже и балаклавах.
"Полиция выясняет все обстоятельства конфликта, который возник вблизи торгового центра "Орнава", и устанавливает всех участников инцидента. Будет дана правовая оценка их действиям. В настоящее время продолжается сбор видео с камер наблюдения вблизи места происшествия. Все, кто в этой ситуации действовал противозаконно, будут привлечены к ответственности", - приводит комментарий пресс-службы полиции в Тернопольской области агентство Укринформ.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Мужчина, избивший украинок из-за русской музыки, оказался сотрудником ТЦК
31 марта, 20:58
 
В миреТернопольУкраинаТернопольская областьСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала