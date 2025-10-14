Детскую поликлинику на 500 посещений в смену откроют в подмосковном Чехове

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Детская поликлиника на 500 посещений в смену откроется в подмосковном Чехове в 2026 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Медучреждение, которое начали строить в 2023 году, планировали ввести раньше, но из-за недобросовестного подрядчика сроки пришлось сдвинуть. На данный момент на объект вышел новый подрядчик. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал, чтобы проверить, как идут работы.

"Мы сегодня находимся в Чехове. Я хочу доложить нашим жителям, что детская поликлиника на улице Мира, у которой, к сожалению, были проблемы, сегодня имеет генерального подрядчика. Наша цель — сделать здесь современное медучреждение. К концу года строительная часть будет завершена. Для этого есть финансирование, проектные решения и рабочие на объекте. Второе — это наполнение оборудованием, а его здесь будет достаточное количество, чтобы наши детки в случае заболевания получали все самое современное, технологичное. Уверен, что оно также своевременно прибудет на объект", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он поставил задачу в первом полугодии 2026 года детскую поликлинику открыть. По его мнению, она востребована и удобно расположена. Губернатор убежден, что главврач позаботится, чтобы были все необходимые врачи — и педиатры, и узкие специалисты. Ведь подобрать команду не менее сложная и важная задача, чем построить поликлинику.

Мощность новой поликлиники, общая площадь которой более 8,6 тысячи квадратных метров — 500 посещений в смену. Здесь появятся отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких специалистов (уролога-андролога, эндокринолога, дерматолога, аллерголога, офтальмолога и многие другие), вакцинопрофилактики, рентген-кабинет, кабинеты УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации, а также комнаты здорового ребенка и детские уголки.

Сюда перейдут врачи и медперсонал из действующих медучреждений. Старая поликлиника на улице Пионерской и два педиатрических подразделения на улице Гагарина и улице Земской не соответствуют современным стандартам оказания медпомощи. Кроме того, чтобы полностью закрыть потребность в специалистах, сейчас дополнительно подбирают пять педиатров, четыре медсестры и двух офтальмологов.