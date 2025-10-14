Рейтинг@Mail.ru
До 5 тысяч незаконных ларьков ликвидируют в Подмосковье в 2026 году
Новости Подмосковья
 
10:07 14.10.2025
До 5 тысяч незаконных ларьков ликвидируют в Подмосковье в 2026 году
До 5 тысяч незаконных ларьков ликвидируют в Подмосковье в 2026 году
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской областиПроект благоустройства на месте павильона "Труба" в Серпухове
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области
Проект благоустройства на месте павильона "Труба" в Серпухове
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Планируется ликвидировать до 5 тысяч незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) в Подмосковье в 2026 году, а в 2027 году ликвидируют до 6,5 тысяч таких объектов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
"В следующем году в Подмосковье планируется демонтировать от 2,5 тысяч до 5 тысяч объектов. А 2027 год станет завершающим годом наведения порядка в сфере НТО, с уже полноценно действующим законом– мы должны ликвидировать еще от 4 тысяч до 6,5 тысячи объектов. Таким образом, на территории Подмосковья останется около 12 тысяч, три четверти из которых – на частной земле. Это и вендинговые аппараты, и сезонная торговля, и то, что мы хотим делать в парках для комфорта жителей", - сказал Духин, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
Согласно сообщению, в начале 2025 года в Подмосковье насчитывалось 25 тысяч нестационарных торговых объектов. С января демонтировано более 2,8 тысячи – план выполнен на 80%. До конца года планируется ликвидировать еще свыше 750 объектов. На месте демонтажа обязательно проводится благоустройство.
"Речь о том, что должны сохраниться и развиваться только цивилизованные современные форматы, и мы поддерживаем таких, кто работает честно. А ларьки, серые схемы и "палаточные анклавы" окончательно должны остаться в прошлом. Наш посыл заключается в том, что нестационарная торговля в соответствии со стандартами будет допустима там, где нет капитальных объектов, а есть востребованность у жителей – например, это парки, сезонная торговля или наши отдаленные территории. Но им точно не место на автобусных остановках, у выходов из метро или на парковках торговых комплексов", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила размещения и использования нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. В октябре ожидается второе чтение законопроекта в Госдуме. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Поправки закрепят обязательное согласование новых объектов с муниципалитетами и правительством региона. Все НТО на частной земле, которые до сих пор не включены в схему до 1 сентября 2026 года должны будут подать заявление на включение в администрацию муниципалитетов.
Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Духин рассказал о проектах Подмосковья на выставке "Золотая осень"
9 октября, 19:01
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Серпухов
 
 
