Специалисты подсчитали, во сколько обойдется подготовка авто к зиме

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подготовка авто к российской зиме с учетом покупки комплекта новой резины и проведения необходимых услуг обойдется в среднем в 38 тысяч рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД".

"При расчете комплекта товаров на один легковой автомобиль (4 автошины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекла, услуга шиномонтажа и мойки) в качестве стандартного набора для зимней подготовки авто выходит 38018 рублей, что на 8% выше уровня прошлого года", - выяснили аналитики, изучив данные из средних чеков в сентябре этого и прошлого года.

Наиболее заметную динамику среднего чека среди товаров показала жидкость для омывания стекла - рост на 13%, до 443 рублей.

Средний чек для набора щеток стеклоочистителя подрос на 11%, до 1105 рублей, для автошин - на 5%, до 8170 рублей.

Положительную динамику показали и средние чеки по сопутствующим сервисам: услуги шиномонтажа - на 14%, до 2520 рублей, услуги автомойки - на 15%, до 1270 рублей.