ВС России взяли под контроль остров Переяславский
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 14.10.2025 (обновлено: 19:32 14.10.2025)
ВС России взяли под контроль остров Переяславский
ВС России взяли под контроль остров Переяславский - РИА Новости, 14.10.2025
ВС России взяли под контроль остров Переяславский
Группа штурмовиков 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ группировки войск "Днепр", действуя на херсонском направлении, взяла под полный... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
днепр (река)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Группа штурмовиков 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ группировки войск "Днепр", действуя на херсонском направлении, взяла под полный контроль и удерживает остров Переяславский в пойме Днепра, сообщил РИА Новости командир отделения штурмовиков 205-й Буденовской бригады с позывным "Алабай".
"Задачу выполнили успешно. Была поставленная боевая задача зайти на Переяславский остров группой штурмовиков, взять его под контроль. Выбить группы ВСУ. А также продолжать удерживать, чтобы группы ВСУ не смогли зайти на наши боевые позиции, которые находятся на острове Переяславский. Остров удержали, без потерь", - сказал агентству "Алабай".
