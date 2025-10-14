https://ria.ru/20251014/pereyaslavskiy-2048142321.html
ВС России взяли под контроль остров Переяславский
ВС России взяли под контроль остров Переяславский - РИА Новости, 14.10.2025
ВС России взяли под контроль остров Переяславский
Группа штурмовиков 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ группировки войск "Днепр", действуя на херсонском направлении, взяла под полный... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:03:00+03:00
2025-10-14T12:03:00+03:00
2025-10-14T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4bef33dd4113a7843cd06af9d7140273.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1691db8c6ec8db69cf139b57baceb1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (река), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России взяли под контроль остров Переяславский
Группировка "Днепр" взяла под контроль остров Переяславский