ВС России взяли под контроль остров Переяславский

ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Группа штурмовиков 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ группировки войск "Днепр", действуя на херсонском направлении, взяла под полный контроль и удерживает остров Переяславский в пойме Днепра, сообщил РИА Новости командир отделения штурмовиков 205-й Буденовской бригады с позывным "Алабай".