Овчинский: почти 270 семей переехали по реновации в Таганском районе

"Пока в Таганском районе под заселение передали один жилой комплекс по адресу: улица Мельникова, дом 2. В новое жилье переехали 265 семей. Там насчитывается 378 квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов" – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.