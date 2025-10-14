https://ria.ru/20251014/ovchinskiy-2048131408.html
Овчинский: почти 270 семей переехали по реновации в Таганском районе
Овчинский: почти 270 семей переехали по реновации в Таганском районе - РИА Новости, 14.10.2025
Овчинский: почти 270 семей переехали по реновации в Таганском районе
Около 270 семей переехали в рамках программы реновации в Таганском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента...
https://ria.ru/20251013/ovchinskiy-2047913708.html
москва
Овчинский: почти 270 семей переехали по реновации в Таганском районе
Овчинский: почти 270 семей переехали по реновации в Таганском районе Москвы
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Около 270 семей переехали в рамках программы реновации в Таганском районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Пока в Таганском районе под заселение передали один жилой комплекс по адресу: улица Мельникова, дом 2. В новое жилье переехали 265 семей. Там насчитывается 378 квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов" – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что на первом этаже новостройки начнут работать аптеки, кафе, магазины, пункты выдачи онлайн-заказов и другие предприятия.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации для возведения новых домов включили девять площадок.