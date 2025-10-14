Рейтинг@Mail.ru
12:02 14.10.2025дополняется ...
ВС России взяли под контроль остров Переяславский
ВС России взяли под контроль остров Переяславский
ГРУППИРОВКА "ДНЕПР" ВЗЯЛА ПОД ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСТРОВ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ НА ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ, СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ШТУРМОВИКОВ РИА Новости, 14.10.2025
вооруженные силы рф
украина
украина
вооруженные силы рф, украина
Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России взяли под контроль остров Переяславский

Группировка "Днепр" взяла под контроль остров Переяславский

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ГРУППИРОВКА "ДНЕПР" ВЗЯЛА ПОД ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСТРОВ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ НА ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ, СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ШТУРМОВИКОВ
