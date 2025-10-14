https://ria.ru/20251014/ostrov-2048141839.html
ВС России взяли под контроль остров Переяславский
ГРУППИРОВКА "ДНЕПР" ВЗЯЛА ПОД ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСТРОВ ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ НА ХЕРСОНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ, СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ШТУРМОВИКОВ РИА Новости, 14.10.2025
Группировка "Днепр" взяла под контроль остров Переяславский