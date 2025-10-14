https://ria.ru/20251014/opasnost-2048305156.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 15.10.2025
воронежская область
На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА