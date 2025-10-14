https://ria.ru/20251014/obstrel-2048082833.html
ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР на горловском направлении, выпустив 15 боеприпасов, сообщает управление правительства... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
украина
донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донецкая Народная Республика
ВСУ 15 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 15 боеприпасов