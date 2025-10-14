НОВИКОМ подписал новое соглашение о сотрудничестве с Кубой

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" - центр компетенций финансовых услуг госкорпорации "Ростех") в Гаване подписал соглашения с министерством образования Кубы и одним из банков республики, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Меморандум о сотрудничестве между банком НОВИКОМ и министерством высшего образования Республики Куба направлен на поддержку кубинских студентов, обучающихся в российских вузах.

"НОВИКОМ развивает партнерские отношения с Республикой Куба и продвигает российские финансовые технологии за рубежом", — отметила председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Она добавила, что студентов Кубы связывают с Россией образовательные и деловые проекты.