В Черниговской области загорелась нефтебаза
В Черниговской области загорелась нефтебаза - РИА Новости, 14.10.2025
В Черниговской области загорелась нефтебаза
Пожар произошел на нефтебазе в Черниговской области на Украине, сообщили во вторник в оперативном командовании "Север" ВСУ. РИА Новости, 14.10.2025
