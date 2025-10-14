Рейтинг@Mail.ru
11:01 14.10.2025
В Черниговской области загорелась нефтебаза
В Черниговской области загорелась нефтебаза
Пожар произошел на нефтебазе в Черниговской области на Украине, сообщили во вторник в оперативном командовании "Север" ВСУ.
2025-10-14T11:01:00+03:00
2025-10-14T11:01:00+03:00
Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пожар произошел на нефтебазе в Черниговской области на Украине, сообщили во вторник в оперативном командовании "Север" ВСУ.
"В Нежинском районе… произошел пожар на нефтебазе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в социальной сети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
