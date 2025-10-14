В Москве при обрушении бетонной плиты пострадал рабочий

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами после обрушения бетонной плиты в подвале административного здания на севере Москвы, по предварительной информации, причиной происшествия стало повреждение несущих конструкций, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В подвале административного здания на улице Вучетича произошло повреждение несущих конструкций, рухнувшей плитой придавило рабочего", - сказал собеседник агентства.