В Москве при обрушении бетонной плиты пострадал рабочий
В Москве при обрушении бетонной плиты пострадал рабочий - РИА Новости, 14.10.2025
В Москве при обрушении бетонной плиты пострадал рабочий
14.10.2025

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами после обрушения бетонной плиты в подвале административного здания на севере Москвы, по предварительной информации,
В Москве при обрушении бетонной плиты пострадал рабочий
На севере Москвы при обрушении бетонной плиты пострадал рабочий
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами после обрушения бетонной плиты в подвале административного здания на севере Москвы, по предварительной информации, причиной происшествия стало повреждение несущих конструкций, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В подвале административного здания на улице Вучетича произошло повреждение несущих конструкций, рухнувшей плитой придавило рабочего", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший извлечен, бригада скорой помощи доставила его в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.