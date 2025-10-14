Исследование показало, сколько россиян не получали звонков от мошенников

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Практически каждый пятый россиянин никогда не сталкивался с письмами и звонками от мошенников, а среди тех, до кого злоумышленники все же смогли дозвониться, больше всего представителей поколения "беби-бумеров" и "иксов", говорится в исследовании "МТС Банка" и "МТС AdTech", которое есть у РИА Новости.

"Почти каждый пятый россиянин никогда не получал ни звонков, ни сообщений от мошенников", - выяснили аналитики, проведя исследование, в ходе которого опросили 2500 человек из всех регионов России в октябре 2025 года.

Самым популярным видом мошенничества стали фишинговые письма и сообщения со ссылкой для взлома или кражи данных - с таким столкнулись 36% опрошенных. Еще 35% получали запросы на оплату или перечисление денежных средств, 29% - сообщения о фальшивых выигрышах и лотереях, 28% - встречались с мошенничеством в предложениях работы. Почти четверть (23%) назвали мошенниками "инфоцыган" (продавцов информационных продуктов).

Среди людей разных поколений чаще всего мошенники пытаются вступить в контакт с теми, кто постарше. Среди беби-бумеров (родились в 1946-1964 годах) сообщения или звонки от мошенников получали 55%, "иксов" (1965-1980 годы) - 52%, "игреков" (1981-1995 годы) - 48%, а меньше всего контактировавших с мошенниками среди "зумеров" (1996-2010 годы) - 45%, рассказали аналитики.

Они отметили, что чаще всего злоумышленники беспокоят россиян в WhatsApp - сообщения или звонки от них с помощью этой соцсети получали 18% респондентов. В Telegram мошенники писали 13% опрошенных, на " Авито " - 8%, в VK - 7%. При этом "беби-бумеры" и "иксы" чаще остальных получают сообщения от злоумышленников в WhatsApp (по 13%), а "зумеры" - в смс (10%) и в VK (6%).

Эксперты также напомнили, что чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков, операторов сотовой связи, полиции, Банка России и так далее. Обычно они применяют стандартные сценарии запугивания: на жертву оформили кредит, списывают деньги со счета, истек срок действия сим-карты или банковской карты.

Еще в последнее время стали популярны схемы с госучреждениями - человека пытаются "записать" на прием в поликлинику, на почту и так далее, и схемы с маркетплейсами - человеку якобы пришла доставка. Цель мошенников - получить код из смс или удаленный доступ к экрану мобильного телефона.