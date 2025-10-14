Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколько россиян не получали звонков от мошенников - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/moshenniki-2048096915.html
Исследование показало, сколько россиян не получали звонков от мошенников
Исследование показало, сколько россиян не получали звонков от мошенников - РИА Новости, 14.10.2025
Исследование показало, сколько россиян не получали звонков от мошенников
Практически каждый пятый россиянин никогда не сталкивался с письмами и звонками от мошенников, а среди тех, до кого злоумышленники все же смогли дозвониться,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T06:29:00+03:00
2025-10-14T06:29:00+03:00
россия
whatsapp inc.
telegram
авито
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
https://ria.ru/20251013/moshenniki-2047875345.html
https://ria.ru/20251013/moshenniki-2047868116.html
https://ria.ru/20251012/moshennik-2047640742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, whatsapp inc., telegram, авито
Россия, WhatsApp Inc., Telegram, Авито
Исследование показало, сколько россиян не получали звонков от мошенников

Пятая часть россиян никогда не получала звонков и писем от мошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Практически каждый пятый россиянин никогда не сталкивался с письмами и звонками от мошенников, а среди тех, до кого злоумышленники все же смогли дозвониться, больше всего представителей поколения "беби-бумеров" и "иксов", говорится в исследовании "МТС Банка" и "МТС AdTech", которое есть у РИА Новости.
"Почти каждый пятый россиянин никогда не получал ни звонков, ни сообщений от мошенников", - выяснили аналитики, проведя исследование, в ходе которого опросили 2500 человек из всех регионов России в октябре 2025 года.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Мошенники стали красть данные под предлогом получения промокода
13 октября, 05:45
Самым популярным видом мошенничества стали фишинговые письма и сообщения со ссылкой для взлома или кражи данных - с таким столкнулись 36% опрошенных. Еще 35% получали запросы на оплату или перечисление денежных средств, 29% - сообщения о фальшивых выигрышах и лотереях, 28% - встречались с мошенничеством в предложениях работы. Почти четверть (23%) назвали мошенниками "инфоцыган" (продавцов информационных продуктов).
Среди людей разных поколений чаще всего мошенники пытаются вступить в контакт с теми, кто постарше. Среди беби-бумеров (родились в 1946-1964 годах) сообщения или звонки от мошенников получали 55%, "иксов" (1965-1980 годы) - 52%, "игреков" (1981-1995 годы) - 48%, а меньше всего контактировавших с мошенниками среди "зумеров" (1996-2010 годы) - 45%, рассказали аналитики.
Они отметили, что чаще всего злоумышленники беспокоят россиян в WhatsApp - сообщения или звонки от них с помощью этой соцсети получали 18% респондентов. В Telegram мошенники писали 13% опрошенных, на "Авито" - 8%, в VK - 7%. При этом "беби-бумеры" и "иксы" чаще остальных получают сообщения от злоумышленников в WhatsApp (по 13%), а "зумеры" - в смс (10%) и в VK (6%).
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Психолог назвала уловки, которые используют телефонные мошенники
13 октября, 03:14
Эксперты также напомнили, что чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков, операторов сотовой связи, полиции, Банка России и так далее. Обычно они применяют стандартные сценарии запугивания: на жертву оформили кредит, списывают деньги со счета, истек срок действия сим-карты или банковской карты.
Еще в последнее время стали популярны схемы с госучреждениями - человека пытаются "записать" на прием в поликлинику, на почту и так далее, и схемы с маркетплейсами - человеку якобы пришла доставка. Цель мошенников - получить код из смс или удаленный доступ к экрану мобильного телефона.
Эксперты рекомендуют завершать звонки с незнакомых номеров и самостоятельно перезванивать в организацию по официальным телефонам. Также нельзя никому сообщать короткие коды из смс, код с оборота банковской карты, любые логины и пароли, скачивать файлы от неизвестных источников и переходить по ссылкам от незнакомых людей. "Даже с ссылками от знакомых надо быть бдительным - участились случаи взлома аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах и создания фейковых", - заключили в банке.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Эксперт обозначила пять главных признаков брокера-мошенника
12 октября, 02:15
 
РоссияWhatsApp Inc.TelegramАвито
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала