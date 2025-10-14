Рейтинг@Mail.ru
Госпитализированный ранее Момотов приехал в суд из больницы - РИА Новости, 14.10.2025
17:09 14.10.2025
Госпитализированный ранее Момотов приехал в суд из больницы
Госпитализированный ранее Момотов приехал в суд из больницы
Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов заявил в Останкинском суде Москвы, что он еще проходит лечение в больнице, но пришел в суд, чтобы высказать... РИА Новости, 14.10.2025
Госпитализированный ранее Момотов приехал в суд из больницы

Момотов заявил, что еще лечится в больнице, но приехал в суд изложить возражения

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов заявил в Останкинском суде Москвы, что он еще проходит лечение в больнице, но пришел в суд, чтобы высказать возражения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я в больнице, но я специально приехал в суд, чтобы изложить свои возражения. Надеюсь на объективное рассмотрение спора. Я возражаю против приобщения материалов, которые не отвечают действительности", - сказал он.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Момотов рассказал суду, сколько денег заработал за всю жизнь
Вчера, 17:03
Момотов, который был госпитализирован на прошлой неделе, сегодня в суде не ожидался, но явился посреди заседания. Он, в частности, поведал, что показания свидетеля Новикова о якобы помощи криминальному авторитету по кличке Карась в непривлечении к уголовной ответственности – это оговор человека, который "запятнал судейскую честь" и сейчас находится в местах лишения свободы.
Суд во вторник перешел к прениям сторон. Прокурор изложил позицию ведомства, в частности, опираясь на показания свидетелей, которые указывали на помощь Момотова в решении вопросов главы сети отелей Marton Андрея Марченко и связь с экс-председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым, у которого недавно изъяли имущество на 13 миллиардов рублей.
Момотов опроверг все доводы прокуратуры, называя их несостоятельными и недоказанными.
Останкинский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, которые тот мог получить, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Ответчиками по иску также являются Марченко, его сын Иван, арестованные по делу о мошенничестве в особо крупном размере, и ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Марченко просит суд исключить показания тайного свидетеля по делу Момотова
