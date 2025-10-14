Рейтинг@Mail.ru
Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем - РИА Новости, 14.10.2025
15:34 14.10.2025
Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем
Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем - РИА Новости, 14.10.2025
Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем
Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов назвал оговором показания свидетеля, утверждавшего о его связях с криминальным авторитетом Карасем, передает... РИА Новости, 14.10.2025
Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем

Судья в отставке Момотов отверг связи с авторитетом Карасем

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов назвал оговором показания свидетеля, утверждавшего о его связях с криминальным авторитетом Карасем, передает корреспондент РИА Новости из Останкинского суда Москвы.
Ранее прокурор огласил показания свидетеля Новикова – якобы Момотов помогал криминальному авторитету по кличке Карась избежать уголовного преследования
Момотов, комментируя это, отметил, что Новиков дважды судим и имеет негативное отношение к судебной системе.
"Новиков был когда-то моим студентом, я его даже плохо помню, в 2000-х годах было, я думаю, что он меня каким-то образом оговаривает, чтобы облегчить свою участь. Он писал жалобы во все инстанции: и в прокуратуру, и президенту, и в систему МВД. Все эти заявления проходили проверку, но нигде не нашли подтверждения", - заявил он.
Момотов, который был госпитализирован на прошлой неделе, сегодня в суде не ожидался, но явился посреди заседания.
"Он (Новиков – ред.) запятнал судейскую честь и поэтому был лишен этого статуса. Как он может знать, что происходит, если он находится в местах лишения свободы. Обратите внимание, он как под копирку излагает материалы, которые были изложены лицами, которые меня оговорили. Они очень похожи, и я не стал бы им не стал доверять", - добавил Момотов.
Останкинский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, которые тот мог получить, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Ответчиками по иску также являются Марченко, его сын Иван, арестованные по делу о мошенничестве в особо крупном размере, и ООО "Гостиница "Вологда". В качестве третьего лица привлечено Росимущество.
Заголовок открываемого материала