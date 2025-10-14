В МИД прокомментировали решение Латвии депортировать россиян

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МИД РФ внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг решения властей Латвии выдворить из страны соотечественников, не подтвердивших знание латышского языка, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"МИД России внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг бесчеловечного решения властей Латвии выдворить из страны наших соотечественников, не подтвердивших знание латышского языка", - сказала она РИА Новости.

"Акцентируем, что говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян преждевременно. Ими могут быть задействованы различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав", - добавила она.

По словам Захаровой , "посольство России Риге ориентировано на оказание максимального содействия нашим соотечественникам".