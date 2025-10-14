Рейтинг@Mail.ru
Рязанские компании завоевали медали агропромышленной выставки
Рязанская область
 
19:20 14.10.2025
Рязанские компании завоевали медали агропромышленной выставки
Рязанские компании завоевали медали агропромышленной выставки
Компании Рязанской области удостоены 36 медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.10.2025
Рязанские компании завоевали медали агропромышленной выставки

Рязанские компании завоевали 36 медалей на агропромышленной выставке

РЯЗАНЬ, 14 окт - РИА Новости. Компании Рязанской области удостоены 36 медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщила пресс-служба правительства региона.
"В целом Рязанский регион удостоен на выставке 36 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Награждены производители продуктов питания, животноводы, фермеры, реализующие проекты при грантовой господдержке. На неделе также станут известны итоги конкурса в растениеводстве", - говорится в сообщении.
Новый мост через Оку под Рязанью планируют сдать в эксплуатацию в 2029 году
26 сентября, 16:22
Отмечается, что губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства высоко оценил результаты участия Рязанской области в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень", которая проходила в Москве с 8 по 11 октября в соответствии с задачами национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
"На протяжении последних лет демонстрируем устойчивый рост и превышаем все среднероссийские показатели по росту и по развитию в агропромышленном секторе. Безусловно, со стороны правительства области продолжим поддержку АПК", – цитирует губернатора его пресс-служба.
Уточняется, что в этом году регион представили на выставке более 50 предприятий сферы АПК. Демонстрировалась самая разная продукция: хлебобулочные, кондитерские изделия, мука, молоко, сыры, колбасные изделия, овощи, фрукты.
На выставке также прошли переговоры с делегациями из Китая и Саудовской Аравии. Речь шла о развитии экспорта сельхозпродукции в эти страны. С "Росагролизингом" зафиксированы новые договоренности по обновлению сельхозтехники, подчеркивается в сообщении.
11 октября, 09:22
 
