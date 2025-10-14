Встреча подмосковных литераторов состоялась в Воскресенске

Зампредседателя правления областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков наградил двух членов сообщества. Заместитель руководителя воскресенского литературного объединения "Радуга" Ольга Новикова была удостоена почетной грамоты за организацию ежегодного конкурса молодых авторов "И просыпается поэзия во мне…". Галина Василькова (Глебова) стала лауреатом премии "Моабитская тетрадь" имени Мусы Джалиля.

Кроме того, Ольга Новикова проинформировала присутствующих о подготовке подборки стихотворений местных авторов для публикации в газете "Писатели Подмосковья" и других специализированных изданиях.