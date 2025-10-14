https://ria.ru/20251014/literatory-2048242065.html
Встреча подмосковных литераторов состоялась в Воскресенске
Встреча подмосковных литераторов состоялась в Воскресенске
Встреча подмосковных литераторов состоялась в Воскресенске
Центральная библиотека имени Инны Гофф в Воскресенске провела традиционную встречу литераторов в краеведческом отделе. Участники ознакомились с новинками... РИА Новости, 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Центральная библиотека имени Инны Гофф в Воскресенске провела традиционную встречу литераторов в краеведческом отделе. Участники ознакомились с новинками книжных изданий и поделились информацией о планируемых мероприятиях, сообщил 360.ru
Зампредседателя правления областной организации Союза писателей России Виктор Лысенков наградил двух членов сообщества. Заместитель руководителя воскресенского литературного объединения "Радуга" Ольга Новикова была удостоена почетной грамоты за организацию ежегодного конкурса молодых авторов "И просыпается поэзия во мне…". Галина Василькова (Глебова) стала лауреатом премии "Моабитская тетрадь" имени Мусы Джалиля.
Кроме того, Ольга Новикова проинформировала присутствующих о подготовке подборки стихотворений местных авторов для публикации в газете "Писатели Подмосковья" и других специализированных изданиях.
Милана Зарубина предложила коллегам посетить поэтическое состязание "Литературный капустник". Само мероприятие завершилось прослушиванием произведений Владимира Гречухи.