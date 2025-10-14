https://ria.ru/20251014/lift-2048169407.html
В МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб электромеханик
В МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб электромеханик - РИА Новости, 14.10.2025
В МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб электромеханик
Электромеханик-лифтер погиб в одном из корпусов МГТУ имени Баумана в ходе проведения ремонтных работ неисправного лифта, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:34:00+03:00
2025-10-14T13:34:00+03:00
2025-10-14T13:34:00+03:00
происшествия
москва
мгту имени баумана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
https://ria.ru/20250909/moskva-2040637574.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мгту имени баумана
Происшествия, Москва, МГТУ имени Баумана
В МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб электромеханик
В МГТУ имени Баумана электромеханика насмерть придавило лифтом
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Электромеханик-лифтер погиб в одном из корпусов МГТУ имени Баумана в ходе проведения ремонтных работ неисправного лифта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее во вторник представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что ремонтника придавило лифтом при проведении работ в филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана на Рубцовской набережной в центре Москвы
.
"Университет подтверждает информацию о случившейся трагедии в учебно-лабораторном корпусе МГТУ имени Н.Э. Баумана. В ходе проведения ремонтных работ неисправного лифтового оборудования погиб электромеханик-лифтер", - говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы, подробности случившегося уточняются, добавили в пресс-службе.
"Руководство университета выражает глубокие соболезнования семье погибшего", - заключили в вузе.