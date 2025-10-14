Рейтинг@Mail.ru
В МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб электромеханик - РИА Новости, 14.10.2025
13:34 14.10.2025
В МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб электромеханик
В МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб электромеханик
2025
Происшествия, Москва, МГТУ имени Баумана
В МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб электромеханик

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Электромеханик-лифтер погиб в одном из корпусов МГТУ имени Баумана в ходе проведения ремонтных работ неисправного лифта, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее во вторник представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что ремонтника придавило лифтом при проведении работ в филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана на Рубцовской набережной в центре Москвы.
"Университет подтверждает информацию о случившейся трагедии в учебно-лабораторном корпусе МГТУ имени Н.Э. Баумана. В ходе проведения ремонтных работ неисправного лифтового оборудования погиб электромеханик-лифтер", - говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы, подробности случившегося уточняются, добавили в пресс-службе.
"Руководство университета выражает глубокие соболезнования семье погибшего", - заключили в вузе.
В Москве рабочий упал в шахту лифта жилого дома
9 сентября, 12:07
